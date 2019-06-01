В парке "Долина роз" открылся спортивный комплекс

В столичном парке "Долина роз" открылся современный спортивный комплекс. Сегодня начали работать площадка для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки и еще одна - для игры в бадминтон, а также скейт-парк.

Стоимость проекта - шесть миллионов леев. Средства выделены из муниципального бюджета.

Вход в спортивный комплекс басплатный. Он будет открыт каждый день с 8:00 до 22:00.

Напомним, в этом году в столичном парке "Долина роз" обновили уличное освещение, восстановили аллеи и установили несколько общественных туалетов.