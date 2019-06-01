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Во Франции изменили правила восхождения на Монблан
// фото: Reuters
17:42, 01 Jun 2019
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Французские власти запретили альпинистам подниматься на Монблан, если они не забронировали номер в одном из приютов на склонах высочайшей вершины Европы, в рамках мер безопасности, связанных с переполненностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Альпийская вершина привлекает почти 25 тысяч альпинистов ежегодно, но ежедневные толпы привели к столкновениям между людьми и росту количества незаконных кемпингов, передает УНИАН.

Начиная с субботы, люди, которые надеются подняться на гору 4,810 метров по стандартному маршруту, должны забронировать номер в одном из трех приютов, если их восхождение включает ночевку.

Пятнадцать альпинистов погибли на Монблане во время прошлогоднего альпинистского сезона, что побудило чиновников начать ограничивать доступ к самому популярному маршруту на фоне опасений о переполненности и оползнях.

Угрозы в адрес смотрителей приютов, а также плохие условия, учитывая их перенаселенность побудили власти объявить новые правила, которые будут действовать до конца альпинистского сезона в сентябре. Альпинисты, пойманные на маршруте, рискуют двумя годами тюрьмы и штрафом в 300 000 евро.

Новые правила введены на Монблане на фоне резкого увеличения смертей на Эвересте. Там вследствие большой очереди на днях погибло уже девять человек.





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