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Знаменитый испанский футболист Рейес погиб в ДТП
// фото: twitter.com
17:53, 01 Jun 2019
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Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в 35-летнем возрасте. Об этом в Twitter сообщила "Севилья", воспитанником которой является Рейес.

"Наш любимый футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром", - говорится в заявлении клуба. Детали трагедии пока не сообщаются.

Рейес дебютировал в составе "Севильи" в 16 лет, после чего выступал за "Арсенал", "Реал", "Атлетико", еще раз "Севилью", "Эспаньол", "Кордобу" и "Эстремадуру", пишет УНИАН.

В составе "Атлетико" и "Севильи" полузащитник в общей сложности пять раз выигрывал Лигу Европы, а с "Арсеналом" становился чемпионом Англии.

В составе сборной Испании Рейес провел 21 матч, в которых забил 4 гола.




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