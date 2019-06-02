Многолюдно было и в столичном зоопарке. Всего лишь за полдня его посетили более 35-ти тысяч человек. Это рекордная цифра, говорят в администрации зверинца. В День защиты детей вход для малышей был бесплатным. Сюрпризом для посетителей стало открытие сельского дворика.
"Посетители могут увидеть домашних птиц, например петухов, индеек, а также ягнят, коз и верблюженка, который родился у нас в марте", - сказал администратор зоопарка, Ольга Юзвак.
Попасть в зоопарк на машине было сложно. Трудности создавали заторы и поиск места для парковки.
Некоторые, впрочем, увидев размер очередей, отказались от идеи посещения зоопарка.
"Очередь очень велика. Думаю, нам придется ждать не меньше часа. На улице жарко, сложно стоять с маленькими детьми в такой очереди".
Людей было столько, что у кассиров не оставалось времени даже на глоток воды.
В самом зоопарке наиболее многолюдно было у вольеров с обезьянами и у горок.
Дестякам тысячей посетителей были особенно рады продавцы игрушек и воздушных шаров. Порой, за одну минуту торговцам приходилось надувать пять шаров.
За полдня в зоопарке побывали свыше 35 тысяч человек, более половины из них - дети. Это рекордный показатель. Руководство зоопарка предприняло необходимые меры, однако не ожидало такого наплыва посетителей.
"Охрана сегодня была удвоена. Поддерживать общественный порядок на входе и на территории зоопарка нам помогают и карабинеры", сообщила администратор зоопарка, Ольга Юзвак.
В администрации зоологического сада говорят, что прежний рекорд был поставлен в прошлом году, когда публике впервые показали крокодила. Посмотреть на него пришли более 15 тысяч человек.
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