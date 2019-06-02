В Кишиневе в День защиты детей появились на свет 15 малышей

В Международный день защиты детей, в муниципальной больнице №1 появились на свет 15 малышей. Родители верят, что рождённым сегодня детям будет сопутствовать удача. Свежеиспечённые мамы очень хотят, чтобы их малыши были здоровы и счастливы.

Сегодня Николетта Бурковски родила мальчика. Патрик, так назвали родители сына, весит 4 килограмма 100 граммов, передает canal3.

”Для него это будет двойной праздник. 1 июня - это и День защиты детей и его день рождения. Это особенный день, по сравнению с другими", - сказала мама, Николетта Бурковски.

”Я чувствую себя маленьким ребенком, переполненным эмоциями. В нашей семье огромная радость: у нас родился второй сын", отметил папа, Василий Бурковски.

Татьяна Догля тоже родила долгожданного малыша. Мальчик весит 3 килограмма 550 граммов. Дома маму с новорожденным братом ждет 14-летняя дочь.

”Это для нас большая радость, двойной праздник. Мы у него уже украли праздник. Если бы он родился не 1 июня, то отмечал бы два праздника, а так будет 2 в одном", рассказала мама, Татьяна Догля.

Мамы появившихся вчера на свет детей получили сегодня в подарок от правительства наборы для новорожденных.

У Марии Чеботарь дочь. Это ее первый ребенок. Свежеиспеченная мама говорит, что полученный набор будет хорошим подспорьем после родов.

”Очень полезные вещи. Есть игрушки, подгузники, одежда. Это, действительно, необходимые предметы для младенца", - сообщила мама, Мария Чеботарь.

”Обычно, перед приездом в роддом, мы спрашиваем, что нам понадобится. А эта коробка придется весьма кстати, если человек не подготовился к родам", - подчеркнула мама, Светлана Харуца.

Правительственная программа "Новая жизнь" была запущена 7 месяцев назад. За это время около 14 тысяч матерей получили наборы для ухода за малышами. В них входят гигиенические принадлежности, подгузники, одежда, одеяло и постельное белье. Недавно, по просьбе матерей, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, расширило этот перечень.

”Мы увеличили наборы, чтобы у детей была одежда не только от 0 до 3 месяцев, но и с 3 до 6. Мы включили в перечень ортопедическую подушку, увеличили количество гигиенических принадлежностей и добавили пеленки", - заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Сильвия Раду.

Программа "Новая жизнь стартовала" 1 декабря 2018 года.