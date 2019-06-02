О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Северной Ирландии обнаружили бомбу под машиной полиции
// фото: mediafax.ro
10:11, 02 Jun 2019
просмотров 107 | комментариев 0

В Северной Ирландии обнаружили и обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю в Белфасте. Об этом сообщила пресс-служба полиции в субботу, 1 июня.

Отмечается, что устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось. В заявлении полиции указано, что оно было предназначено, чтобы убить полицейского, пишет Корреспондент.

По предварительной версии, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Ведется расследование.

Напомним, в январе в североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв возле здания суда. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к происшествию и считает, что за взрывом стоит республиканская группа ИРА.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня возможны перемены. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня возможны перемены. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня возможны перемены. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
ХАЙЛЬ МАЙЯ!
Николай Костыркин,
IZBORSK.MD
Loading...