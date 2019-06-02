В Северной Ирландии обнаружили бомбу под машиной полиции

В Северной Ирландии обнаружили и обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю в Белфасте. Об этом сообщила пресс-служба полиции в субботу, 1 июня.

Отмечается, что устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось. В заявлении полиции указано, что оно было предназначено, чтобы убить полицейского, пишет Корреспондент.



По предварительной версии, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Ведется расследование.



Напомним, в январе в североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв возле здания суда. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к происшествию и считает, что за взрывом стоит республиканская группа ИРА.