Владимир Сокор: Три зарубежных чиновника приезжают установить коалицию ДПМ-ПСРМ

Приезд в Кишинев еврокомиссара Йоханнеса Ханна, российского вице-премьера Дмитрия Козака и директора Офиса по Восточной Европе при Госдепартаменте США Брэдли А. Фредена направлен на урегулирование формирования коалиции ДПМ-ПСРМ в парламенте Молдовы. Об этом сказал западный политический аналитик Владимир Сокор в интервью для Europa Libera.

"Возможно, чтобы урегулировать формирование новой правящей коалиции в Кишиневе при помощи представителей трёх крупных сил - России, Европейского Союза и США. Вероятно, три этих крупных силы договорились, по крайней мере в целом, по конфигурации правящей коалиции в Кишиневе. Как мне кажется, это правление будет состоять из Демократической партии, возглавляемой Плахотнюком, и Партией социалистов, неофициально руководимой Игорем Додоном. На мой взгляд, подобная формула была бы, как выразился бы Игорь Додон, логичной", - считает Владимир Сокор.

Он считает, что эмиссара договорились до приезда в Кишинев.

"Будет интересно посмотреть, встретиться ли они между собой, или проведут ли отдельные встречи с политиками Кишинева, но, безусловно, три этих эмиссара договорились заранее. Это несомненно. Независимо от этого, встретятся ли они между собой в Кишиневе, либо проведут отдельные встречи с молдавскими политиками, совершенно точно, что три этих зарубежных эмиссара договорились между собой заранее", - добавил Сокор.

Американский политический аналитик считает, что крупные силы хотят спокойствия в этом регионе Европы.

"Цель визита этих эмиссаров - поддержать две партии: Социалистов и Демократов в формирование коалиции во избежании досрочных выборов. Крупные силы хотят спокойствия, они не хотят получить геополитические преимущества в Республике Молдова - Молдова не даёт никакого геополитического преимущества никому - они хотят лишь спокойствия",- заключил Сокор.