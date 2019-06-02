В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл "Тоттенхэм". Подопечные Юргена Клоппа смогли победить "шпор" со счетом 2:0.
Счет был открыт Мохамедом Салахом уже на второй минуте встречи. Игрок «красных» смог провести первый гол с пенальти, пишет Газета.ru.
Автором решающего мяча стал бельгиец Дивок Ориги. Он смог забить в самой концовке встречи — на 87-й минуте.
Эта победа — шестая для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
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