"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл "Тоттенхэм". Подопечные Юргена Клоппа смогли победить "шпор" со счетом 2:0.

Счет был открыт Мохамедом Салахом уже на второй минуте встречи. Игрок «красных» смог провести первый гол с пенальти, пишет Газета.ru.

Автором решающего мяча стал бельгиец Дивок Ориги. Он смог забить в самой концовке встречи — на 87-й минуте.

Эта победа — шестая для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.