На Ботанике минувшей ночью вспыхнул пожар на складе

Возгорание на складе материалов для автомобилей произошло минувшей ночью в столице. Пламя охватило почти 500 квадратных метров площади. Звонок в службу 112 поступил около десяти часов вечера. На место происшествия прибыли 80 пожарных и 13 единиц спецтехники.

В момент возгорания на складе находился только охранник.

"Не знаю, из-за чего загорелось. И я звонил, и соседи. Потом пошел дым."

Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его распространения.

"Речь идет о складе, на котором работали с автомобильными материалами. Там сжигали различные горючие вещества. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Пожар был локализован в 23:51", - сказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Спасателям предстоит установить причины возгорания и ущерб.