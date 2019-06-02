Регулярное употребление грецких орехов способствует нормализации артериального давления, к такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания (США).
Это обусловлено наличием в них большого количество жирных кислот омега-3 — альфа-линоленовых кислот (АЛК), пишет Известия.
Специалисты провели исследование ученых с участием 45 человек в возрасте от 30 до 65 лет, страдающих от ожирения. Добровольцам предлагалось две недели питаться продуктами, на 12% состоящими из насыщенных жиров.
Затем участников поделили на три группы. В течение шести недель первая группа придерживалась рациона с большим количеством грецких орехов, вторая употребляла только кислоты АПЛ, а третьей группе исключили и орехи, и добавки кислот.
В результате выяснилось, что у испытуемых из первой категории снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовалось давление.
«У тех участников, которые употребляли много грецких орехов, артериальное давление было в среднем ниже, чем у тех, кто просто употреблял АЛК или олеиновую кислоту», — цитирует Медикфорум ученых.
Комментарии
- Ученые рассказали, почему не все помнят свои сны
- Ученые выяснили, почему замороженные овощи и фрукты полезнее свежих
- Генетики поделились секретами успешной борьбы с лишним весом
- NASA может начать возить на МКС туристов на своих кораблях со следующего года
- Ученые проверили, как йогурты влияют на микрофлору кишечника
- Астрономы: Интернет-спутники SpaceX станут угрозой для исследований космоса
- Врачи предупредили о вреде вейпов
- Ученые нашли планету в очень неожиданном месте
- В Рышканах на ходу загорелся автомобиль
- Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года
- В Кишиневе 18-летний мотоциклист пытался уйти от погони полицейских
- В "ОрхейЛэнде" открыли американские горки. ФОТО
- В Кишиневе запустят муниципальную программу по борьбе с распространением ВИЧ
- Молдаванин погиб в страшном ДТП в Италии
- Сокор: ПДС и ППДП не готовы править, им нужно время для создания правящей команды
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- Жители Сорок жалуются на нашествие змей
- В Глодянах ливень с градом затопил дома и сельхозугодья. ФОТО
- Какой будет погода в Молдове в первые дни лета
- Убил жену и повесился: в Запорожье 3-летний ребенок двое суток прожил с мертвыми родителями
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD