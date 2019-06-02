Сергей Лазарев впервые показал архивное видео с маленьким сыном

Российский певец Сергей Лазарев выложил архивную видеозапись с сыном Никитой. Соответствующий ролик исполнитель опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Instagram в честь Дня защиты детей.

На трогательном видео, где маленькому Никите меньше года, известный артист учит сына звукоподражанию. Однако у малыша получается лишь пускать слюни, пишет life.

— Мой смысл жизни и главный мотиватор! Нашёл это архивное видео! Как же быстро он растёт... уже скоро в школу, — написал певец.

Отметим, что сын Лазарева Никита родился в 2014 году. Два с половиной года певец скрывал ребёнка от общественности, пока тот не попал в объективы камер во время посещения одного из московских храмов. До сегодняшнего дня Сергей ни разу не показывал кадры с маленьким сыном. Впервые поклонники увидели Никиту уже подросшим.