Сокор: ПДС и ППДП не готовы править, им нужно время для создания правящей команды

Блок ACUM не готов взять на себя правление Республикой Молдова, ему нужно время для подготовки правящей команды. Такое мнение высказал американский политический аналитик Владимир Сокор в интервью для радиостанции Europa Liberia.

"У блока ACUM есть отсрочка, чтобы подготовиться. Блоку ACUM нужна отсрочка, чтобы подготовиться прагматично с правящей командой, а также научиться общаться и с румынофобным электоратом",- заявил Владимир Сокор. В то же время Владимир Сокор советует ПДС и ППДП встретиться с вице-премьером России Дмитрием Козаком. "Конечно, они должны встретиться. Но важнее, как блок ACUM ответит на сценарий, который, похоже, исключает из правления блок ACUM. Блок ACUM должен обрадоваться этой ситуации, это даёт ему отсрочку уберечь блок ACUM от дилеммы - идти на компромиссы с демократами или социалистами",- добавил Сокор.

Комментарии

Другие новости