В Кишиневе запустят муниципальную программу по борьбе с распространением ВИЧ

В столице запустят муниципальную программу по борьбе с распространением ВИЧ. Кишинев присоединился к Парижской декларации, которая предусматривает финансирование мер профилактики из бюджетных средств. Деньги пойдут на закупку экспресс-тестов и на терапию ВИЧ-позитивных людей.

"Это миллион 700 тысяч леев, нужных на информационные кампании, профилактику, лечение, уход и поддержку. Механизм выделения денег нам предстоит обсудить. Мы рассчитываем на социальное партнерство", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Специалисты подчеркивают - многие ВИЧ-позитивные не знают, что больны, и заражают других. А если вовремя узнать о диагнозе и начать терапию, пациенты получают шанс на нормальную жизнь.

"Я больше 12 лет нахожусь на АРВ-лечении. Я 12 лет сохраняю статус дискордантной пары, это когда один из партнеров ВИЧ-положительный, а другой ВИЧ-отрицательный. У меня здоровая жена и дети. И на сегодняшний день семья - главное что у меня есть", - сказал работник ассоциации "Позитивная инициатива" Владимир Додон.

"Во всех странах эпидемия в большей степени сконцентрирована в больших городах. Именно поэтому города объединяются, подписав Парижскую декларацию. Тем самым заявив, что они признают этот факт и готовы уделять приоритетное внимание вопросами ВИЧ/СПИДа, чтобы остановить эпидемию", - сказал глава ассоциации "Позитивная инициатива" Руслан Поверга.

По официальным данным, в Молдове около девяти тысяч ВИЧ-позитивных людей, полторы тысячи из них - жители Кишинева. Ежегодно в стране регистрируют 900 новых случаев, и около 20% приходится на столицу.