В Кишиневе 18-летний мотоциклист пытался уйти от погони полицейских

Столичные полицейские устроили этой ночью погоню за 18-летним мотоциклистом. Парень проигнорировал их требование остановиться и продолжил путь. Он проехал светофор на красный сигнал на высокой скорости.

"Мотоцикл вправо! Вы поняли? Держитесь правой стороны! Мы преследуем мотоцикл на проспекте Штефана чел Маре. Как поняли? Направление движения - Буюканский круг, сейчас находимся у Медуниверситета. Он проезжает на красный. Выезжает на Крянгэ".

Пытаясь оторваться от погони, мотоциклист врезался в другую патрульную машину. В итоге нарушителя задержали. Выяснилось, что парень сел за руль мотоцикла без прав. Полиция открыла сразу два дела - за неподчинение требованиям правоохранителей и создание аварийной ситуации.