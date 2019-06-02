Неприятный запах и клубы дыма, которые идут с мусорной свалки, беспокоят жителей села Михайловка Чимишлийского района. Отходы туда свозят из семи населенных пунктов.
"Когда мусор на свалке горит, весь дым идет в село. А у нас дети, которые дышат этим загрязненным воздухом."
"Нельзя даже окна оставить открытыми, не то, что двери. Весь этот запах идет сюда."
Сельчане также говорят, что после дождя сточные воды загрязняются из-за избытка мусора.
"Когда идет дождь, вода стекает вниз вместе с мусором."
"Мы уже не говорим о вреде здоровью. И так воды немного, а вода в колодцах, расположенных поблизости, думаю, уже не пригодна к употреблению."
Свалку в селе Михайловка обустроили три года назад как альтернативу проекту по управлению твердыми отходами в районе Чимишлия.
"Вопрос в том, что мы будем делать дальше. Свалку закрыть легко, тем более, нам это разрешили. Мы обсудили этот вопрос. У нас есть другое место, мы переместим свалку", - сказал и.о. мэра в селе Михайловка Владимир Бултурян.
"Это законная свалка. Мы временно инвестировали в нее деньги, пока не соберем сумму, необходимую на то, чтобы обустроить территориальную мусорную свалку. Намерены открыть и завод по утилизации отходов", - сказал и.о. администратора предприятия по сбору отходов Мариан Байрак.
На заседании местного совета было решено, что отходы на свалку будут свозить только из села Михайловка. Кроме того, было предложено установить в зоне камеры видеоналюдения, чтобы установить граждан, поджигающих мусор.
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