Граждане призывают парламентские партии начать переговоры

Молдове нужна коалиция в парламенте для сохранения стабильности и продолжения реформ. Так считают люди, уставшие от неопределенности. Они призывают парламентские партии наконец сесть за стол переговоров.

"Думаю, альянс необходим. Это нужно для блага народа".

"Мы уже три месяца ждем, не понимая, что будет дальше. Они должны как можно быстрее взяться за работу".

Некоторые отмечают, что договариваться стоит демократам с социалистами, так как депутатов блок ACUM интересуют только должности.

"Демократы и социалисты, другого выхода из положения нет".

"Пусть остается, как есть. Плахотнюк показал, что он человек дела".

В пятницу ДПМ объявила, что инициирует переговоры с социалистами, чтобы избежать досрочных выборов. Ответственность за возникший кризис демократы возложили на блок ACUM, показавший неспособность к переговорам.

Социалисты ответили, что рассмотрят предложение Демпартии на республиканском совете.