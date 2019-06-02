Тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в водоеме на территории монастыря в Сахарне в Резинском районе. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.
Главным подозреваемым является 28-летний сын жертвы. Незадолго до трагедии женщину видели в компании с молодым человеком.
У правоохиранительных органов нет подтверждения, что подозреваемый находился на учете у психиатра. Однако мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 145, убийство. На данный момент подозреваемый госпитализирован в психиатрическую больницу в Орееве, где пройдет судебно психиатрическую экспертизу", - сказала пресс-службы ИП Резина Ирина Бурдужан.
Правоохранительные органы ожидают судмедэкспертизу, которая покажет точные обстоятельства, при которых наступила смерть.
Преступление было совершено 31 мая на территории монастыря Сахарна. Тело был обнаружено прихожанкой.
По предварительным данным, сразу после преступления,подозреваемый скрулся с места преступления на такси.
Вскоре его задержал экипаж патрульной инспекции и доставили в Оргеевскую психиатрическую клинику.
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