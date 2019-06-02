В селе Бравича открыли спортзал с современными тренажерами

В селе Бравича Каларашского района открыли спортзал с современными тренажерами. С первого дня сюда приходят люди всех возрастов, а пенсионеры назначают здесь встречи. Многие впервые в жизни встали на беговую дорожку.

Приходят в спортзал и дети. Мальчики соревнуются в подъеме тяжестей, а девочки говорят, что хотят поддерживать форму.

"Тренировки помогают развиваться, и не только физически. Это важно для здоровья".

Открыли спортзал при поддержке американского Корпуса мира. Он перечислил 57 тысяч леев, еще 50 вложила мэрия, помогли и местные жители. Организовала все волонтер Анни Пётцл, приехавшая в Бравичу из Аризоны. Она же учит сельчан пользоваться тренажерами.

"Мы это сделали для всех жителей села, чтобы им было где встречаться, и чтоб они вели здоровый образ жизни. Мне скоро уезжать, и от этого немного грустно, потому что эти люди стали моей семьей", - сказала волонтер Корпуса мира Анни Петцл.

"Мы работали быстро, за месяц купили оборудование, сделали ремонт. К сожалению, у нас пока нет тренера, но со временем мы надеемся найти человека со специальным образованием", - сказал мэр села Бравича Алексей Затик.

Сейчас жители села посещают спортзал бесплатно, а позже планируют ввести символическую плату.