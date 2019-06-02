На рок-фестивале в Украине обрушилась крыша сцены: погиб человек

На этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST обрушилась крыша сцены – погиб один человек, еще двое пострадали. Крыша обрушилась в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя, сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

"В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest (с.Жовтоолександровка) была снесена крыша, частично повреждена сцена в следствии чего погиб один человек 1971 г.р., два человека пострадали (женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г.р. перелом ступни)", – сообщили в ведомстве.

Всего спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек, передает Корреспондент.

Организаторы фестиваля, который стартовал 31 мая, отменили все мероприятия, запланированные на воскресенье, 2 июня.

"Из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше", - говорится в сообщении организаторов.