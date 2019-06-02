В июне 2019 года произойдет новолуние в знаке Близнецов. Как говорят астрологи, оно знаменует собой новое начало. Новолуние в Близнецах дает положительную энергию для начала собственного бизнеса или новой деятельности, а также для новых знакомств.
Новолуние в июне 2019 года состоится 3-го числа в 13.02 по киевскому времени. По лунному календарю, в этот момент начинаются первые лунные сутки, передает УНИАН.
Новолуние в июне: гороскоп для всех знаков зодиака
Овен. У Овнов новолуние в июне пройдет в третьем секторе гороскопа. Это означает, что это будет прекрасный месяц для того, чтоб укрепить свои знания и научится чему-то новому. Также это будет отличный месяц для новых знакомств, поиска партнеров по бизнесу или расширения клиентской базы. Если вы думаете об открытии собственного бизнеса, то это новолуние принесет успех в сфере коммуникаций, продаж или путешествий.
Тельцы. Для Тельцов это будет месяц расширения финансового потока. Возможны крупные вложения, поступления денег или важные покупки. Астролог советует побаловать себя, и купить себе что-то поднимающее вам настроение. Для Тельцов это будет хороший месяц для свадеб или для встречи своей второй половинки.
Близнецы. Поскольку новолуние в июне произойдет в знаке Близнецов, на представителей этого знака оно повлияет больше всего, особенно на тех, кто родился с 28 мая по 10 июня. Новолуние даст энергию для реализации собственных идей. Это отличный день, чтобы заявить о себе. Также день хорош для того, чтоб позаботится о своем здоровье или начать заниматься спортом. Также по новолунию 3 июня Близнецам хорошо составлять планы на год.
Раки. У Раков новолуние пройдет в 12 секторе гороскопа, поэтому оно даст энергию для завершения старых дел, рассказывает астролог. Также это хороший период для путешествий в далекие страны и познания себя. Также в этот период хорош для оформления документов для эмиграции или работы за рубежом.
Лев. Для Львов это новолуние знаменует период общения с друзьями. В этом месяце хорошо заводить новых друзей или мирится с теми, с кем вы поссорились. В этот период астролог прогнозирует для Львов пик популярности. Поэтому это хорошее время для продвижения себя и собственного дела.
Дева. Для Дев новолуние в июне знаменует продвижение на работе. Начальство может вас заметить и по достоинству оценить ваши способности. Также вы можете в этом месяце сменить работу на более престижную. В вашей жизни могут появиться новые люди, например, новое начальство, которые смогут помочь вашей карьере.
Весы. Для представителей знака Весы новолуние пройдет в девятом секторе гороскопа, а значит, это будет благоприятный период для расширения горизонтов. Этот период хорош для путешествий, общения с иностранцами. Астролог советует в этом месяце смело мечтать и позволять себе больше, чем обычно. А вот судебные разбирательства начинать по новолунию Весам не стоит, иначе они могут затянуться на долго.
Скорпион. Для Скорпионов этот месяц будет чувственным. Есть возможность перехода ваших отношений на новый уровень. Сексуальная жизнь окрасится новыми красками. Этот период хорош для проработки своих страхов, а также избавления от плохих привычек. Также это хорошее время для вложений в собственное дело или недвижимость.
Козерог. Для Козерогов в этом месяце стоит уделить внимание здоровью. Это хорошее время, для прохождения обследований, оздоровления и введения здоровых привычек. Если вы давно хотели начать рано вставать или заниматься спортом, то это подходящее время. У одиноких Козерогов есть большие шансы встретить свою любовь, возможен служебный роман.
Водолей. Это хорошее время для посещения светских мероприятий, концертов, участия в разного рода соревнованиях. Вы будете привлекать внимание окружающих. Возможна новая влюбленность. Если вы найдете какой-то новое хобби, в дальнейшем оно может перерасти в профессию.
Рыбы. По словам астролога, сильно почувствую новолуние в июне представители знака Рыбы. Для вас этот период будет связан с домом. Это хорошее время для налаживания отношений с родственниками, возможно рождение детей. Также это благоприятный период для переездов, покупки жилья или ремонта.
Что нельзя делать в новолуние
Астрологи называют новолуние в Близнецах "новолунием коммуникаций". В это время хорошо проводить время с друзьями и заводить новые знакомства.
А вот конфликтовать не стоит. Астрологи утверждают, что ссора, зародившаяся по новолунию, может затянуться на долго. По этой же причине не стоит в этот период начинать судебные разбирательства.
Также не стоит посвящать этот день генеральной уборке. Вместо порядка может получиться хаос, который свойственен Луне в полной фазе.
Употребление алкоголя и сильнодействующих препаратов в этот день может привести к непредсказуемым последствиям.
Новолуние в Близнецах: советы астролога
По словам астролога Ольги Стеллы, новолуние 3 июня дает энергию для коммуникации и расширения горизонтов. В этот день общение с друзьями может принести вам новые идеи для того, чтобы начинать что-то делать.
Астролог отмечает, что это новолуние перед затмением, которое состоится 2 июля, поэтому стоит воспользоваться его энергией для завершения старых дел, особенно касающихся поездок, командировок и оформления документов.
В целом 3 июня, по прогнозу астролога, будет радостным и спокойным. Проблемы могут возникать в делах, связанных з международными отношениями. В странах, где есть сильная оппозиция, могут возникать восстания.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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