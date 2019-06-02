В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта

В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта в семи областях.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, передает УНИАН.

В Полтавской области без электроснабжения остались 46 н.п., в Киевской – 40 н.п., в Винницкой – 38 н.п., в Черкасской – 35 н.п., в Кировоградской – 15 н.п., в Днепропетровской – 5 н.п. и в Сумской – 5 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.