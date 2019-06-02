В России переименовали аэропорты

В России переименовывают аэропорты. Указ подписал президент Владимир Путин.

Московский аэропорт Шереметьево будет назван в честь великого поэта Александра Пушкина.

А аэропорт Домодедово будет носить имя русского ученого Михаила Ломоносова.

Аэропорт Внуково назовут в честь инженера Андрея Туполева, который за свою жизнь создал более 100 типов летательных аппаратов.

Переименуют и международный аэропорт в городе Сочи. Он будет носить имя космонавта Виталия Севастьянова.

Российские СМИ пишут, что также будут переименованы аэропорты в Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.