Джордж Клуни разыгрывает двойное свидание с ним и его женой на озере Комо

Джордж Клуни и его супруга Амаль готовы исполнить мечту одного из своих фанатов, пригласив его провести с ними день в Италии.

В 2016 году звёздная чета основала фонд The Clooney Foundation for Justice, который борется с нарушением прав человека во всём мире, пишет life. Сейчас Джордж и Амаль предлагают всем желающим сделать пожертвование в фонд и получить шанс провести с ними двойное свидание, сообщает Independent.

29 мая знаменитый актёр записал видеообращение на "Ютубе", где рассказал об этой невероятной возможности. Он шутливо назвал свою жену Амаль главным призом, а себя всего лишь её мужем, познакомиться с которым вовсе не так интересно. Чета Клуни приглашает победителя выпить с ними бокал просекко на их роскошной вилле и сделать фото на память.

Шанс отправиться в Италию на берег озера Комо и пообщаться с известным актёром и не менее известным адвокатом по правам человека есть у каждого, кто достиг возраста шестнадцати лет. Правда, если вам нет восемнадцати, придётся обязательно взять с собой одного из родителей. Ну а совершеннолетние победители могут разделить эту поездку со второй половинкой, устроив двойное свидание.

Выиграть свидание мечты не могут граждане некоторых стран, но, к счастью, России среди них нет. Главное, чтобы у вас был загранпаспорт и возможность полететь в Италию. Кстати, перелёт и проживание в четырёхзвёздочном отеле — за счёт организатора. Подать заявку можно совершенно бесплатно, однако добровольный взнос значительно увеличивает вероятность выигрыша: например, пожертвовав в фонд Клуни $10, вы умножите свой шанс на 100.











