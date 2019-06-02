Документы публикуются впервые. Текст соглашения уже был известен, однако ранее доступными были лишь немецкие варианты пакта, пишет РИА Новости



Министры иностранных дел Германии и Советского Союза Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали межправительственное соглашение о ненападении между странами 23 августа 1939 года.

Согласно договору, Москва и Берлин брали на себя обязательства не нападать друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае, если одна из сторон ввяжется в войну с третьей, и не вступать в союзы с другими державами, "прямо или косвенно направленные против другой стороны".



Пакт заключили на десять лет с дальнейшим продлением каждые пять лет.