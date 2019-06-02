В Кишиневе началась реставрация в монастыре Святого великомученика Феодора Тирона

В столичном монастыре Святого великомученика Феодора Тирона началась реставрация. Последний раз капитальный ремонт в монастыре делали 20 лет назад. Служители храма говорят, что выполненные почти 90 лет назад росписи нужно обновить. Сделали их в 1933 году. И с тех пор обновляли лишь дважды.

"Если наши предшественники в более тяжелые времена нашли возможность и средства ее построить и передать нам, мы тем более обязаны сохранить и передать ее потомкам", - сказал администратор храма Святого Феодора Тирона Николай Рошка.

Отреставрируют и церковный алтарь.

"Роспись была такой, какой вы ее видите в церкви. Мы старались придерживаться академического, реалистического стиля. Это роспись маслом. Рисунок выполнен темперой", - сказал иконограф Николае Маланкуш.

Монастырь Святого Феодора Тирона внесен в Реестр исторических и культурных памятников Кишинева.

"У нас есть художественные ценности, настенные росписи, которые необходимо отреставрировать. Надеюсь, что работа, которую вы начнете, станет образцовой, и к ней будут привлечены лучшие специалисты, которые работают с историческими памятниками", - сказал директор Агентства по реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Реставрации подлежит 1600 квадратных метров площади монастыря. Стоимость проекта не уточняется, но церковнослужители говорят, что рассчитывают на помощь прихожан.

"Общество должно помочь. Эту церковь построили братья Чуфля, которые когда-то пришли из Греции босиком, бежав от балканской войны. Они построили церковь, а мы должны ее сохранить."

"Иконы Господа, Богоматери и Иисуса Христа нужно сохранить. Мы тоже помогаем. Наше предназначение - помогать. Если мы не поможем сохранить наш святой храм, куда мы будем ходить молиться."

Кишиневский монастырь Святого великомученика Теодора Тирона построили в 1858 году.