В Молдове почтили память врачей, погибших при крушении вертолета SMURD в Кантемирском районе

В Молдове вспоминают сегодня врачей, погибших во время трагедии у села Харагыш Кантемирского района. Три года назад там потерпел крушение санитарный вертолет SMURD.

В памятной церемонии принял участие посол Румынии в Молдове, а также сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям. Они возложили цветы к памятнику, установленному в Кантемире в память о погибшем экипаже.

Напомним, авиакатастрофа произошла в 2016 году недалеко от села Харагыш. Вертолет SMURD, который направлялся в Кагул за тяжело больным пациентом, разбился. В нем находились два летчика и два медика. Молдавское правительство выделило семьям погибших по миллиону леев. А президент Румынии наградил их посмертно.