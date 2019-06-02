В Испании туристов будут заносить в "черный список" за пьянство и дебош

Власти курортного города Бенидорм (Испания) приняли решение завести «черный список». В него будут заносить туристов, которые не умеют себя прилично вести, сообщает The Daily Mail.

Идея о введении подобных «санкций» возникла после частых жалоб собственников кафе, баров и ресторанов на путешественников, которые не умеют пить алкоголь, впадают в беспамятство и дебоширят. Те, кто попадут в анти-рейтинг, не смогут больше приезжать на курорт, передает МИР24.

«Власти Бенидорма приняли решение вносить в «черный список» всех туристов, замеченных в непристойном поведении в отелях и барах, на дискотеках и пляжах, в оскорблении других туристов или местных жителей. Поступки каждого из них будут рассматриваться в индивидуальном порядке», – пишет издание.

В «черный список» уже попали первые бузотеры, которые буянили в прошлом году. Среди них много граждан Великобритании. Сотрудники баров и клубов вносят в список фамилию и имя нарушителя, национальность и паспортные данные.

Отметим, что испанские курорты давно ведут борьбу с пьянством и дебошами иностранных туристов. Так, на Ибице и Майорке за подобные нарушения путешественников штрафуют. Также власти обсуждают отмену системы «все включено» с бесплатным алкоголем.