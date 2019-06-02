В Венеции круизный лайнер врезался в туристический теплоход

В Венеции круизный лайнер Opera в воскресенье, 2 июня, врезался в туристический теплоходи и протаранил причал. Об этом сообщает ANSA.

Лайнер судоходной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo, передает УНИАН.

Двое людей на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, который используется для соединения круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы. Огромный лайнер не смог остановиться из-за сильного течения.

Лайнер Opera, вмещающий 2679 пассажиров, был построен 15 лет назад.