Гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве в Италии, задержали спустя 17 лет поиска

Гражданина Молдовы, которого итальянские власти объявили в розыск 17 лет назад, задержали на границе с Украиной. В Италии его подозревают в убийстве адвоката.

Как пишут иностранные СМИ, Юрий Чеголя включен в список самых опасных преступников. В феврале 1999 года он вместе с сообщником, также гражданином Молдовы, зарезал итальянского адвоката. Они нанесли погибшему 17 ударов ножом. Преступление произошло в провинции Асколи Пичено.

Правозащитника убили по заказу его супруги, нашей соотечественницы Анжелы Бирюковой. Ее, и ее любовника, приговорили к 30 годам заключения. Операцию по задержанию Юрия Чеголи проводили при сотрудничестве с Интерполом. Задержанного уже экстрадировали в Италию, где и пройдет суд. Ему грозит до 24 лет тюрьмы.