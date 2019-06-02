Влад Плахотнюк и Павел Филип сыграли партию в настольный теннис. ФОТО

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк приехал на мотоцикле в этно-культурный комплекс VATRA, где сегодня более 5000 молодых членов партии со всей страны организуют республиканский форум.

На встречу также приехал и премьер-министр Павел Филип. Он сыграл партию в настольный теннис с лидером демократов, пишет telegraph.md.

В комплексе VATRA сегодня царит зажигательная атмосфера. Молодые члены ДПМ делятся на своих сраницах в соцсетях яркими фотографиями. А позже ожидается концерт с участием группы DoReDoS.