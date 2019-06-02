Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии

Участница украинского и румынского шоу талантов - украинка Алла Клишта была убита в Германии. О пропаже артистки сообщил ее брат. Молодая женщина на пришла на цирковое выступление, где она должна была участвовать.

Вскоре тело 33-летней украинки было найдено в реке. По подозрению в убийстве задержали ее молодого человека, который работает акробатом в цирке.

Напомню, что Алла Клишта участвовала в 9-м сезоне телешоу "Românii au talent" и своим номером подняла на ноги членов жюри.