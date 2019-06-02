71-летнего мужчину с тяжелым сердечным заболеванием доставили из Окницы в Кишинев на вертолете SMURD.
На протяжении полета за состоянием больного наблюдали медики.
"Мы доставили из Окницы пациента в возрасте 71 года с предсердно-желудочковой блокадой. У него был очень низкий пульс, 20 ударов в минуту, ему потребовалась чрескожная стимуляция", - сказала пресс-секретарь службы SMURD Яссы Джорджиана Матей.
Вертолет приземлился на стадионе “Динамо”, откуда мужчину отвезли в Кардиологический институт.
Стоит отметить, что с начала 2019 года это седьмая по счету воздушная операция, произведенная в Молдове.
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