В селе Бозиены построили колодцы в виде огромных кувшинов. ФОТО

Самые необычные колодцы в стране расположены в селе Бозиены Хынчештского района. Построены они в виде огромных кувшинов. Таким образом, говорят местные власти, они хотели привлечь в село туристов.

Разноцветные колодцы высотой два метра постоянно привлекают внимание прохожих.

"Люди останавливаются, позируют, делают фото, насколько я поняла, такого в Молдове больше нет."

"Очень хорошо выглядит. Мне нравится, необычно."

Внесли свою лепту в строительство необычных колодцев и сельчане. Кто-то помог деньгами, а кто-то изготовил декоративные элементы для колодцев.

"Очень красиво выглядят. У колодцев есть чаши, кувшины."

"В других селах я таких колодцев не видел."

Некоторым сельчанам настолько пришелся по душе дизайн новых колодцев, что они сделали такие же в своих хозяйствах. С инициативой строительства необычных колодцев выступил мэр. На эти цели из местного бюджета выделили 65 тысяч леев. А форма кувшина, говорит местная администрация, была выбрана неслучайна.

"Эта форма защищает от пыли с центральной дороги, да и использовать его удобно. Цвета выбирали сами. Вначале думали покрасить их одинаково, а потом решили, что красивее всего будет, если все они будут разными", - сказал секретарь райсовета Бозиен Светлана Лунгу.

Из 50 колодцев пока обновили лишь 10.

"Нужны материалы, цемент, рабочие, песок, а у нас нет возможности."

Власти намерены переоборудовать в селе все оставшиеся колодцы.