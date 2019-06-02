В Гратиештах организовали велохору

На велосипеде по селу проехали участники велохоры, которую организовали в Гратиештах. Они преодолели дистанцию в шесть километров. Велосипедисты проехались из центра Гратиешт до села Хулбоака и обратно. Всего в велохоре приняли участие 120 человек - и дети, и взрослые. Их сопровождала полиция.

Самому юному участнику гонки - всего шесть лет.

Взрослые, участвовавшие в велохоре, говорят, что пришли поддержать детей.

"Я не велосипедист, обычно я не езжу на велосипеде. Но принял участие по просьбе сына. Хотел поддержать и жителей местной коммуны."

"Я приехал с сыном, участвую впервые, а сын принимал участие и в прошлые годы. Мне очень все понравилось."

Затем для участников заезда организовали розыгрыш. Один из главных призов - велосипед - достался Алине Баркарь.

"Этот велосипед я подарю своей лучшей подруге, мы знакомы с ней с яслей."

Организовали заезд по случаю прошедшего Дня защиты детей.

"Это традиция коммуны Гратиешты и Хулбоака, мы прилагаем много усилий, чтобы это мероприятие состоялось. Впервые в этом году в качестве премий были предложены два велосипеда один для мальчика, а второй для девочки", - сказал организатор Георгий Гузун.

Велохора в Гратиештах прошла в шестой раз.