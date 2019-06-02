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Девушка исполнила желание незнакомца, умершего от рака, и родила ему ребёнка
// фото: Facebook / Liat Malka
17:40, 02 Jun 2019
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В далёком 2013 году 35-летней Лиат Малке из Южного округа Израиля врачи сообщили, что если она когда-либо хочет детей, то лучше с этим не тянуть. Девушка начала искать информацию в Сети и наткнулась на старый ролик безутешных родителей, которые потеряли сына.

Ролику на тот момент было уже семь лет, и Лиат связалась с адвокатом пары — Влада и Юлии Познянских, особо ни на что не надеясь. Каково же было её удивление, когда оказалось, что супруги до сих пор не смогли найти мать для своего внука или внучки. Поэтому девушка договорилась с Познянскими о встрече, сообщает Life со сылкой на Daily Mail.

Влад и Юлия рассказали, что их сын Барук умер в 25 лет от рака и он очень хотел завести ребёнка. Перед лечением он заморозил сперму, чтобы позже родители смогли найти подходящую девушку. Но прошло семь лет, и пара уже совсем отчаялась. Познянские показали Лиат фотографии сына, и девушка поняла, что Барук был хорошим парнем.

"Я сразу поняла, что он очень приятный человек. Добрые глаза, тёплая улыбка, у него было очень располагающее выражение лица", - сказала Лиат Малка.

Позже девушка родила чудесную и здоровую дочь, которую назвала Широй. Бабушка и дедушка часто гуляют с малышкой, а Лиат рассказывает дочери о её отце. Иногда девушке трудно свыкнуться с ситуацией, ведь ни Познянских, ни их сына она толком не знала, но результат этого знакомства окупает все сомнения.




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