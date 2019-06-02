Сегодня завершился апостольский визит Папы Римского Франциска в Румынию. Днем он побывал на Равнине свободы в городе Блаже, где провел торжественную литургию. В ней приняли участие около 50 тысяч верующих. Направляясь к сцене понтифик приветствовал их из папамобиля.
Понтифик отслужил литургию вместе с православными иерархами.
В литургии приняли участие президент Румынии Клаус Йоханнис с супругой Кармен, а также члены королевской семьи, в том числе принцесса Маргарита. После службы Папа Франциск провел обряд беатификации семерых греко-католических епископов-мучеников. Они были убиты в коммунистических тюрьмах в Румынии в период с 1950 по 1970 годы за то, что отказались присоединиться к Православной церкви. Присутствовали на обряде и родные убитых епископов.
"Почтенные служители бога Валериу Траян Френциу, Василе Афтение, Иоан Сучу, Тит Ливиу Кинезу, Иоан Бэлан, Александру Русу и Юлиу Хуссу, епископы и мученики румынской церкви, пасторы во Христе, свидетели Евангелия теперь будут зваться блаженными", - сказал Папа Римский Франциск.
После церемонии Папа Франциск встретился с представителями общины ромов.
"От имени церкви Божьей хочу попросить прощения и у вас, за то, что вас подвергали дискриминации и жестокому обращению", - сказал Папа Римский Франциск.
Завершилась встреча совместным чтением молитвы Отче наш.
Церемония прощания с понтификом прошла в городе Сибиу, откуда он вылетел обратно в Рим.
Комментарии
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
- В Венеции круизный лайнер врезался в туристический теплоход
- Опубликован оригинал пакта Молотова - Риббентропа и секретный протокол к нему
- В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
- В России переименовали аэропорты
- На рок-фестивале в Украине обрушилась крыша сцены: погиб человек
- В Северной Ирландии обнаружили бомбу под машиной полиции
- Во Франции изменили правила восхождения на Монблан
- В Боснии сгорел лагерь мигрантов: 29 пострадавших
- В Дзержинске прогремели взрывы в цехе по производству тротила
- Молдову ожидает дождливое начало лета
- Завершился визит Папы Римского Франциска в Румынию
- Девушка исполнила желание незнакомца, умершего от рака, и родила ему ребёнка
- В Гратиештах организовали велохору
- В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан
- Молдаванин погиб в страшном ДТП в Италии
- Назван нормализующий давление продукт
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
- В "ОрхейЛэнде" открыли американские горки. ФОТО
- Влад Плахотнюк и Павел Филип сыграли партию в настольный теннис. ФОТО. ВИДЕО
- Австралию засыпает снегом
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- Один из лучших учителей Кишинева: что известно о преподавателе, которого осудили за совращение первоклассников
- Безопасность, как её видит вор в законе Болгар - бронежилеты и автоматы в его Мерседесе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD