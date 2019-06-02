Завершился визит Папы Римского Франциска в Румынию

Сегодня завершился апостольский визит Папы Римского Франциска в Румынию. Днем он побывал на Равнине свободы в городе Блаже, где провел торжественную литургию. В ней приняли участие около 50 тысяч верующих. Направляясь к сцене понтифик приветствовал их из папамобиля.

Понтифик отслужил литургию вместе с православными иерархами.

В литургии приняли участие президент Румынии Клаус Йоханнис с супругой Кармен, а также члены королевской семьи, в том числе принцесса Маргарита. После службы Папа Франциск провел обряд беатификации семерых греко-католических епископов-мучеников. Они были убиты в коммунистических тюрьмах в Румынии в период с 1950 по 1970 годы за то, что отказались присоединиться к Православной церкви. Присутствовали на обряде и родные убитых епископов.

"Почтенные служители бога Валериу Траян Френциу, Василе Афтение, Иоан Сучу, Тит Ливиу Кинезу, Иоан Бэлан, Александру Русу и Юлиу Хуссу, епископы и мученики румынской церкви, пасторы во Христе, свидетели Евангелия теперь будут зваться блаженными", - сказал Папа Римский Франциск.

После церемонии Папа Франциск встретился с представителями общины ромов.

"От имени церкви Божьей хочу попросить прощения и у вас, за то, что вас подвергали дискриминации и жестокому обращению", - сказал Папа Римский Франциск.

Завершилась встреча совместным чтением молитвы Отче наш.

Церемония прощания с понтификом прошла в городе Сибиу, откуда он вылетел обратно в Рим.