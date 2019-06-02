Молдову ожидает дождливое начало лета

В первые летние дни на территории всей страны пройдут дожди с грозами. Днем столбики термометров будут показывать 23-30 °C, а ночью максимальная температура воздуха составит 18 °C.

Завтра, 3 июня, в Молдове прогнозируют грозовые дожди. В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 25 градусов, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 27, в Тирасполе и Леове температурный максимум составит 29 градусов, в Комрате и Кагуле плюс 30.

В столице ночью термометры покажут 16 градусов, днем 28 выше ноля. В ближайшее время погода существенно не изменится. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в течение всей недели. Ночью ожидается до 17 градусов, днем до плюс 31.

В июне средняя месячная температура воздуха составляет по территории от +17,8 °C на севере, до +20,0 °C на юге. Самым холодным за весь период наблюдений на большей части территории республики был июнь 1949 г., когда средняя месячная температура воздуха составляла от +15,1 °C (Бричаны) до +17,0 ºC (Тирасполь). Самым теплым почти повсеместно был июнь 2007 и 2012 гг. Средняя месячная температура воздуха в эти годы колебалась по территории от +20,6 ºC (Бричаны) до +24,0 °C (Дубоссары).