Несколько столичных улиц будут закрыты для транспорта до конца июля. Там будут проходить работы по ремонту и обслуживанию канализационных сетей.
До 26 июня закроют участок Армянской улицы между Бернардацци и Щусева.
С 21 июня по 20 июля работы будут вести на улице Бернардацци между Армянской и Болгарской.
До конца июля закроют участок на Болгарской улице между Матеевича и Бернардацци.
Сегодня к ремонту теплосетей приступает Termoelectrica. Она будет вести работы на Отоваска между улицами Подул ыналт и Негрештены.
В период проведения работ маршруты общественного транспорта будут изменены.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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