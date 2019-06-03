Вниманию водителей: несколько столичных улиц будут закрыты для транспорта до конца июля

Несколько столичных улиц будут закрыты для транспорта до конца июля. Там будут проходить работы по ремонту и обслуживанию канализационных сетей.

До 26 июня закроют участок Армянской улицы между Бернардацци и Щусева.

С 21 июня по 20 июля работы будут вести на улице Бернардацци между Армянской и Болгарской.

До конца июля закроют участок на Болгарской улице между Матеевича и Бернардацци.

Сегодня к ремонту теплосетей приступает Termoelectrica. Она будет вести работы на Отоваска между улицами Подул ыналт и Негрештены.

В период проведения работ маршруты общественного транспорта будут изменены.