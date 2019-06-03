ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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