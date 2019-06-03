Православные христиане празднуют день Святых Константина и Елены

Православные отмечают сегодня день святых Константина и Елены. В церквях проходят торжественные службы, а в некоторых селах отмечают храмовый праздник.

Святая царица Елена считается основательницей храмов на местах евангельских событий - на Голгофе, в Вифлиеме и на Елеонской горе. За великие заслуги перед церковью она именуется Равноапостольной, как и ее сын - римский император Константин.

Во всемирную историю он вошел как Великий. Согласно статистике, имя Константин в Молдове носят почти 29 тысяч мужчин, а Еленами зовут около ста тысяч женщин.