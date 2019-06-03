ДТП с участием трех машин: есть пострадавшие

Авария произошла этой ночью на пересечении столичных улиц Григоре Виеру и Иерусалимской. Столкнулись три машины. Одна из них - такси - перевернулось, водитель и его пассажирка пострадали.

Остальные участники ДТП утверждают, что аварию спровоцировал таксист, который ехал на большой скорости. Тот в свое оправдание завил, что плохо знает город.

"Я ехал нормально, по своей полосе. Таксист двигался оттуда, на большой скорости. Они ведь всегда спешат. И врезался в меня. А с правой стороны двигалась другая машина, и она тоже ударила мою".

Водителя такси и его пассажирку доставили в Институт скорой помощи.

Машина такси оказалась оборудована газовой установкой. Ее пришлось снять для предотвращения взрыва.