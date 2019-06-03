В Яловенском районе прошел фестиваль плацинд

С творогом, картофелем, капустой, вишнями... В селе Чигырлены Яловенского района в восьмой раз провели Фестиваль плацинд. Открылся он традиционным парадом народного костюма.

Плацинды для фестиваля готовили по старинным рецептам.

"Я приготовила так-называемые молдавские саралии - с брынзой, вишнями, орехами и халвой".

"Привезли самые разные плацинды: саралии, подрумяненные в печи. А также голубцы".

Мэр села Русештий Ной Павел Кодряну каждый год приезжает в Чигырлены.

"Этот фестиваль вдохновил нас организовать в Русештий Ной собственный фестиваль национальной кухни и традиций", - сказал мэр Русештий Ной Павел Кодряну.

Фестиваль собрал сотни гостей.

"Очень увлекательно. И детям нравится, и взрослым. Всего попробовала, повара молодцы".,

"Очень вкусные плацинды. И в прошлом году были вкусные, и в позапрошлом".

Тудор Чемортан пришел на праздник со всей семьей.

"Мы гордимся, что в нашей стране проходят такие фестивали. Они напоминают о традициях. Все попробовал, все очень вкусно. Пусть хозяйки будут здоровы и еще порадуют нас изобилием вкусов".

Среди гостей фестиваля была и министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Плацинды - одно из самых любимых традиционных блюд. Фестиваль в Чигырленах проходит в очень живописном месте, поэтому здесь всегда красиво и интересно", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Этот фестиваль стал визитной карточкой села Чигырлены, и мы сделаем все возможное, чтобы он проводился и в будущем", - сказала организатор Диана Жосу-Браниште.

Среди участников фестиваля были и 14 фольклорных коллективов Яловнского района.