Убийство на территории монастыря Сахарна: новые подробности

Тело жительницы столицы, убитой в пятницу на территории монастыря Сахарна, по сей день находится в оргеевском морге. Ее некому похоронить. Главный подозреваемый в убийстве женщины - её 28-летний сын и он был помещён в психиатрическую лечебницу. Тем временем семейная драма обрастает новыми подробностями.

Журналистам удалось поговорить с водителем такси, который вез 61-летнюю женщину и ее сына в Сахарну.

По словам мужчины, заказ на поездку поступил в пятницу. Молодой человек попросил шофера ехать осторожно, потому что мать больна и может напасть. В монастырь они направлялись якобы на лечение.

Затем клиент попросил дождаться его и вернулся примерно через час, но сам и в одном лишь нижнем белье. По пути в Кишинёв мужчина уговаривал ехать быстрее, но водитель отказался. Около Оргеева пассажир напал на него, шофер остановился, убежал, а затем обратился в полицию. Вскоре агрессора задержали.

"Было заведено уголовное дело по статье 145, убийство. В настоящее время подозреваемый помещен в психиатрическую больницу Оргеева. Ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу".

Мать и сын жили в двухкомнатной квартире на Ботанике. Он работал водителем на дальних маршрутах, а женщина уже много лет стояла на учете у психиатра.

"Он не ругался с мамой, напротив, искал ее, чтобы успокоить. У нее с нами были проблемы. Всегда говорила, что эта девочка Василия".

Жители дома говорят, что 28-летний Василий был спокойным человеком, но в декабре прошлого года произошел срыв. Он жестоко избил 61-летнюю соседку. Пострадавшая получила несколько переломов.

Женщина по сей день не знает, что стало причиной нападения.

В полиции пока не подтвердили информацию о том, что подозреваемый находился на учете у психиатра. По предварительной версии, его мать скончалась в результате удушения. Правоохранители ждут результатов судмедэкспертизы.