В Молдове из-за непогоды обесточены 72 населенных пункта

Несколько населенных пунктов остались без света после проливных дождей.

По данным поставщика, в 9:00 было зарегистрировано 72 населенных пункта без света. Большинство из них находится в Криулянском, Страшенском, Теленештском и Оргеевском районах.

Метеорологи прогнозируют дожди с грозами до конца этой недели.