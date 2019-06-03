В столичной мэрии обсудили ситуацию в городе после прошедших ливней

Затопленные подвалы, квартиры и детсады. В столичной мэрии обсудили ситуацию в городе после утренних ливней. Как отмечалось, самая сложная ситуация в секторе Буюканы. Там оборвало линии электропередачи, повалило деревья, а на дороги намыло камни.

"На улице Алба Юлия 23 затоплен технический этаж жилого дома. Придется откачивать воду. Пострадало также несколько квартир. На улице Крянгэ меры будет предпринимать подрядчик. Дождь вынес камни на дорогу", - сказал претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

Потоками воды заблокированы дороги по круговому движению на улицах Иона Крянгэ и проспекте Штефана чел Маре, а также улицы Василе Александри и Пушкина.