"Prima Casă 4": был зарегистрирован первый заявитель

Был зарегистрирован первый заявитель, который получит компенсацию по программе "Первый дом 4". Это сотрудник частной компании в Кишиневе, который получит государственную поддержку с 1 июля.

"Сотрудник Advisory SRL является первым зарегистрированным претендентом на компенсацию в рамках программы Prima Casă 4». Уже 1 июля получит эквивалент 10% (или 15%, если за пределами города Кишинева) от зарплаты - поддержка о возмещении кредита для своего дома, приобретенного в рамках программы", - заявил министр финансов Ион Чику в своем посте на странице в Facebook.

В то же время Ион Чику заявил в пятницу, что подписал пять просьб об увеличении компенсации в рамках программы "Prima Casă 3" в связи с рождением детей в семьях, которые уже получают льготы.

"Они уже являются бенефициарами программы". В трех семьях появился третий ребенок, а во втором - второй, с начала года мы подписали 11 таких запросов, "если есть гнездо - туда, приходит аист", - Министр Ион Чику.

Обратите внимание, что согласно документу, в рамках программы "Prima Casă 4" штат предоставит субсидии в размере до 50 процентов банковского кредитования для покупки жилья. Стоимость жилья не должна превышать 600 тыс. леев, а сумма субсидий будет рассчитываться в соответствии с ценой на жилье и заработной платой получателя. Кредит будет предлагаться на срок до 25 лет.

Новые выгодные условия также принесут пользу тем, кто подал заявку на предыдущие программы, но не получил субсидии.

На 2019 год объем пособий, предусмотренных в государственном бюджете, составляет 20 млн. Леев. В рамках программы "Prima Casă" молдаване, достигшие 45-летнего возраста с более низкой процентной ставкой, чем обычные ипотеки, могут покупать жилье.

В то же время они могут заплатить первую ставку всего в 10 процентов. В настоящее время государство выплачивает 100 процентов ссуды семьям с четырьмя и более несовершеннолетними детьми.