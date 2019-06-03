Трагедия в Ниспоренах: 10-летний мальчик утонул в озере

10-летний мальчик утонул в озере в селе Милешть Ниспоренского района. Инцидент произошел 2 июня.

Дядя мальчика, увидев, что он тонет, не смог ему помочь, так как не умел плавать.

На место прибыла служба по чрезвычайным ситуациям и достала мальчика из воды. Тело было доставлено на судмедэкспертизу.

Известно, что мальчик только закончил 3 класс.

Рядом с озером была табличка "Купаться строго запрещено".