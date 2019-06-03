Последствия сильных дождей: затоплено два детских сада, и одна гимназия осталась без электричества

Ученики гимназии №86 на Буюканах не могут сдать выпускной экзамен из-за отсутствия электричества, а два детских сада в том же районе затоплены. Об этом сообщил сегодня претор Буюкан Вадим Брынзанюк на оперативном заседании муниципальных служб.

По словам Брынзанюка, сильный дождь прошлой ночью оставил без электричества целый район возле посольства Украины. "Сегодня ученики гимназии №86 должны были сдать первый выпускной экзамен. К 9.00 электричество еще не было подключено. Мы уведомили об этом компанию "Red Union Fenosa"", - заявил Брынзанюк, передает МОЛДПРЕС.

Он добавил, что затоплены некоторые помещения Детских садов №183 и 164, а также несколько улиц района. "Сильные ливни затопили технический этаж жилого дома по улице Алба-Юлия, а также несколько квартир. В настоящее время там работают соответствующие службы", - добавил Брынзанюк.

Из-за дождя на нескольких улицах Чекан появились настоящие озера, а на Рышкановке потоком воды смыло припаркованный автомобиль.

Сегодня выпускники девятых классов сдают экзамен по румынскому языку и литературе (для иноязычных классов). Согласно регламенту, экзамен начинается в 9.00 и продолжится два часа.