Овен на этой неделе улучшит материальное положение, а Весы поймают птицу счастья, говорится в астропрогнозе. Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 3 - 9 июня.
ОВЕН.
Предстоящий период ознаменуется для вас повышением деловой активности, что, конечно же, самым благоприятным образом скажется на всех сферах жизни, включая финансовую. Берегите то, чего уже удалось добиться, передает УНИАН.
ТЕЛЕЦ.
Вы не слишком любите обращаться к кому бы то ни было за помощью, но в данном случае все-таки лучше сделать это, поскольку люди, которые любят и уважают вас с радостью, поддержат вас. Больше времени уделяйте здоровому образу жизни.
БЛИЗНЕЦЫ.
Идеи, появившиеся у вас, не стоит слишком далеко прятать. Наоборот, озвучив их перед руководством, получите все шансы для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Чтобы добиться желаемого, придется приложить немало усилий, но дело того стоит.
РАК.
Благоприятный период наступает для тех, кто готов к переменам и не боится рисковать. Иногда придется вести себя слишком решительно, но без этого сложно рассчитывать на большой успех. Близкие сейчас, как никогда, нуждаются в вашей заботе.
ЛЕВ.
Рассчитывать на слишком быстрый результат не приходится, поэтому вам необходимо запастись терпением. Прекрасный период наступает для тех, кто готов объявить войну вредным привычкам и серьезно взяться за оздоровление своего организма.
ДЕВА.
Не исключено, что получите доступ к источнику информации, представляющей для вас огромную ценность. А поскольку произойдет это совершенно неожиданно, то будет сложно сориентироваться, что делать в первую очередь. Соберитесь и действуйте спокойно.
ВЕСЫ.
Перед вами открываются прекрасные перспективы на службе и в личной жизни. Главное — не спугнуть свою птицу счастья, а попытаться приручить ее. Меньше внимания обращайте на коллег, которые не особо радуются чьим-то успехам. Обходите таких людей стороной.
СКОРПИОН.
Иллюзии могут завести в полнейший тупик кого угодно, даже такого проницательного и хорошо соображающего человека, как вы. Поэтому оставайтесь реалистом всегда и не верьте никаким обещаниям в течение ближайших нескольких дней.
СТРЕЛЕЦ.
Неплохие перспективы, которые открываются перед вами, не стоит упускать, хотя может показаться, что они вам не по зубам. Возможно, вы слишком низко оцениваете свои профессиональные и умственные способности и можете значительно больше, чем делаете.
КОЗЕРОГ.
Деловые партнеры не слишком настроены сейчас на диалог, поэтому и вам не стоит настаивать на встречу с ними. Будьте терпимее в отношениях с близкими, не перечьте им в мелочах, не имеющих большого значения.
ВОДОЛЕЙ.
Старайтесь не пререкаться с руководством, даже если вам что-то очень не нравится. Лучше промолчать и смириться, а потом праздновать победу, чем бороться впустую, наживая себе недоброжелателей.
РЫБЫ.
Решительные действия, проявляемые вами, обязательно дадут положительный результат. Проявите в то же время готовность к компромиссу, если в этом возникнет необходимость. Одним словом, жизнь требует от вас гибкости, учтите это.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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