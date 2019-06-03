Вознесение господне 2019: традиции и приметы

В июне православные будут отмечать один из важнейших праздников церковного календаря – Вознесение Господне.

Этот день посвящен исходу Иисуса Христа в небесный храм Господа. Согласно Евангелию, на 40 день после Воскресения Иисус вместе с апостолами поднялся на Елеонскую гору в Иерусалиме. Там он дал своим ученикам последние наставления и вознесся на небеса во плоти. Считается, что в этот день Спаситель закончил свой земной путь и попал в Рай, передает УНИАН.

Когда Вознесение 2019 Вознесение Господне относится к числу двунадесятых праздников, а дата его празднования привязана к дате Пасхи.

В Православии Вознесение традиционно отмечается на 40 день после праздника Пасхи. Так, в нынешнем году Вознесение отмечается 6 июня.

Вопрос о том, как отмечать Вознесение Господне часто интересует не только верующих, но и тех, кто строит себе планы на лето.

Традиции на Вознесение – как праздновать

На Вознесение Господне в православных храмах проводится торжественная служба, верующие с утра идут в церковь.

В народной памяти традиции Вознесения смешались с дохристианскими языческими обычаями. Так, день Вознесения считался днем завершения весны и прихода лета.

Наши предки на Вознесение жгли костры и устраивали народные гуляния с хороводами. В некоторых регионах было принято печь особую выпечку ("лесенки") или блины "Иисусу на дорожку" и ходить с ней в гости к близким и родственникам.

Считалось, что в период с Пасхи по Вознесение врата потустороннего мира открыты, и души умерших могли свободно находиться среди живых. В связи с этим нежелательным был отказ подавать милостыню нищим.

Само Вознесение считалось также и поминальным днем. Девушки и женщины на Вознесение собирались в доме без мужчин и жарили большую яичницу, проговаривая молитвы, чтобы защитить посевы и домашний скот от болезней.

Вознесение Господне приметы

С Вознесением связан целый ряд народных примет.

Так, солнечная и сухая погода на Вознесение означала, что земледельцы могли смело сеять теплолюбивые злаки.

Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды.

Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами.

Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.

Вознесение – что нельзя делать

По церковным заветам в Вознесение не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Кроме того, нельзя выносить из дома мусор и плевать на землю – это связано с тем, что в период межу Воскресением и Вознесением Иисус ходил среди людей в образе нищего.

Кроме того, в Вознесение из Храма выносят плащаницу, поэтому приветствие "Христос Воскрес!" с этого дня не употребляется.